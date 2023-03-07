СМИ: в Женеве пройдут переговоры представителей ООН и России

«На следующей неделе в Женеве мы ожидаем российскую делегацию для встречи с представителями ООН», - сказал собеседник агентства.

Источник не стал уточнять повестку переговоров. Предполагается, что встреча будет посвящена продлению зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта.

Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что Россия может обойтись без участия в зерновой сделке, однако Москва готова к переговорам, пишут «Известия».

