СМИ: в Женеве пройдут переговоры представителей ООН и России

Представители ООН встретятся в Женеве с российской делегацией, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации.

СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке

«На следующей неделе в Женеве мы ожидаем российскую делегацию для встречи с представителями ООН», - сказал собеседник агентства.

Источник не стал уточнять повестку переговоров. Предполагается, что встреча будет посвящена продлению зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта.

Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что Россия может обойтись без участия в зерновой сделке, однако Москва готова к переговорам, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЖеневаЗерноПереговорыРоссияООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры