Песков рассказал о десятках запросов СМИ об интервью с Путиным

Кремль получил несколько десятков запросов от крупнейших зарубежных СМИ об интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Бьет рекорды: Западные СМИ проявили бурный интерес к интервью Путина Карлсону

«Мы ... за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом ... от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии», — указал представитель Кремля.

Песков поблагодарил прессу за интерес и отметил, что Москва будет иметь в виду все заявки на будущее.

Ранее Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе двухчасовой беседы российский лидер ответил в том числе на вопросы о конфликте на Украине и отношениях с США.

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ФОТО: Kremlin.ru
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