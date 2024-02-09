Песков рассказал о десятках запросов СМИ об интервью с Путиным
Кремль получил несколько десятков запросов от крупнейших зарубежных СМИ об интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы ... за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом ... от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии», — указал представитель Кремля.
Песков поблагодарил прессу за интерес и отметил, что Москва будет иметь в виду все заявки на будущее.
Ранее Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе двухчасовой беседы российский лидер ответил в том числе на вопросы о конфликте на Украине и отношениях с США.
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