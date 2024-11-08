РАН: После выступления Путина на «Валдае» появился шанс закончить СВО

После выступления российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» появился шанс завершить конфликт вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова, академика РАН Александра Дынкина.

Трамп не исключил переговоры с Путиным

По его словам, Вашингтон изучит заявления президента России. Эксперт также заострил внимание на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он «будет держать в фокусе своего внимания» украинский вопрос в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена.

Путин заявил, что Путин заявил, что Запад добился своих целей, доведя ситуацию на Украине до госпереворота и вынудив Россию начать специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАУкраинаСпецоперацияПрезидент РФВладимир Путин

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