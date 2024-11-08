РАН: После выступления Путина на «Валдае» появился шанс закончить СВО

По его словам, Вашингтон изучит заявления президента России. Эксперт также заострил внимание на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он «будет держать в фокусе своего внимания» украинский вопрос в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена.

Путин заявил, что Путин заявил, что Запад добился своих целей, доведя ситуацию на Украине до госпереворота и вынудив Россию начать специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

