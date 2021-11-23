Песков рассказал, насколько значима для Кремля ликвидация «Мемориала»
В повестке дня Кремля и президента России вопрос о ликвидации правозащитного общества «Мемориал» (внесено в России в реестр НКО-иноагентов) не занимает высокого места, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля и президента. Другие вопросы стоят на повестке дня - гораздо более актуальные», - сказал Песков.
При этом он отметил, что по данному делу еще нет решения суда, а озвучена только позиция Генпрокуратуры.
В середине ноября стало известно, что Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» за систематические нарушения закона об иноагентах. Речь шла об отсутствии маркировки материалов.
Как заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова, там очень удивились подобному решению, поскольку оплатили все штрафы и выполняют все требования закона об иноагентах.
За «Мемориал» вступились лауреаты Нобелевской премии мира – экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, призвавшие Генпрокуратуру отозвать иск.
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