Песков рассказал, насколько значима для Кремля ликвидация «Мемориала»

При этом он отметил, что по данному делу еще нет решения суда, а озвучена только позиция Генпрокуратуры.

В середине ноября стало известно, что Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» за систематические нарушения закона об иноагентах. Речь шла об отсутствии маркировки материалов.

Как заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова, там очень удивились подобному решению, поскольку оплатили все штрафы и выполняют все требования закона об иноагентах.

За «Мемориал» вступились лауреаты Нобелевской премии мира – экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, призвавшие Генпрокуратуру отозвать иск.

