Песков рассказал, когда Путин разговаривал с Зеленским

На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у президента РФ не было ни личных, ни телефонных контактов с украинским коллегой, Песков ответил утвердительно. «Верно», — сказал пресс-секретарь Путина.

Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в «нормандском формате», который проходил в Париже.

Главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен заключать с Москвой соглашение наподобие «Минских». «Ошибки минского процесса не должны повториться…», — заявил он, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

