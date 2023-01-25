Песков рассказал, когда Путин разговаривал с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин не общался с главой Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Зеленский на саммите G20 отверг новые Минские соглашения с Россией

На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у президента РФ не было ни личных, ни телефонных контактов с украинским коллегой, Песков ответил утвердительно. «Верно», — сказал пресс-секретарь Путина.

Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в «нормандском формате», который проходил в Париже.

Главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен заключать с Москвой соглашение наподобие «Минских». «Ошибки минского процесса не должны повториться…», — заявил он, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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