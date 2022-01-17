Песков рассказал, какие действия подвели Россию и Украину к «красной черте»
Российские власти видят, как Североатлантический альянс постепенно вторгается на Украину со своей инфраструктурой, принося туда вооружение и собственное обучение украинских военных, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.
По его словам, именно такие действия со стороны НАТО подвели Москву и Киев к так называемой «красной черте». Российская сторона больше не готова терпеть подобное развитие событий и вынуждена размещать на российско-украинской границе свои войска, чтобы отреагировать на рост напряженности ситуации, отметил пресс-секретарь российского президента в интервью телеканалу CNN.
Песков подчеркнул, что РФ никому не собирается угрожать, все действия — это не более чем обычная предосторожность.
Представитель Кремля также заявил, что НАТО стал орудием конфронтации, он не голубь мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Песков рассказал, какие действия подвели Россию и Украину к «красной черте»
- «Чуда не случилось». Скончался актер сериала «Кухня» Иван Рудаков
- РКН потребовал разблокировать страницу делегации РФ в Вене в Facebook
- Синоптик Вильфанд спрогнозировал улучшение морального самочувствия россиян
- Раскрыли дату выхода нового сезона мультсериала «Южный парк»
- В Алма-Ате в ходе беспорядков похищено почти 1350 единиц оружия
- Песков: НАТО превратился в орудие конфронтации
- Российские ученые прогнозируют рост заболеваемости к 1 февраля до 65 тысяч новых случаев COVID-19
- Биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира
- Из моргов в Алма-Ате похитили 41 тело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru