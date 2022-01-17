Песков рассказал, какие действия подвели Россию и Украину к «красной черте»

Российские власти видят, как Североатлантический альянс постепенно вторгается на Украину со своей инфраструктурой, принося туда вооружение и собственное обучение украинских военных, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.

Песков отреагировал на свое интервью на CNN о наступательных вооружениях РФ на Украине

По его словам, именно такие действия со стороны НАТО подвели Москву и Киев к так называемой «красной черте». Российская сторона больше не готова терпеть подобное развитие событий и вынуждена размещать на российско-украинской границе свои войска, чтобы отреагировать на рост напряженности ситуации, отметил пресс-секретарь российского президента в интервью телеканалу CNN.

Песков подчеркнул, что РФ никому не собирается угрожать, все действия — это не более чем обычная предосторожность.

Представитель Кремля также заявил, что НАТО стал орудием конфронтации, он не голубь мира.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Песков
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