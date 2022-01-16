Песков отреагировал на свое интервью на CNN о наступательных вооружениях РФ на Украине

«Это их слова. Смотрите контекст», - цитирует ответ Пескова на вопрос, есть ли такие планы у России, РИА Новости.

Ранее выдержки из интервью с Песковым в эфире телеканала CNN опубликовало агентство Bloomberg. По его данным, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Россия не будет отказываться от размещения наступательных вооружений на Украине.



