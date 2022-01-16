Песков отреагировал на свое интервью на CNN о наступательных вооружениях РФ на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации в зарубежных СМИ о его заявлении по поводу возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине. Пресс-секретарь президента РФ посоветовал ознакомиться с заданным ему вопросом и контекстом.

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«Это их слова. Смотрите контекст», - цитирует ответ Пескова на вопрос, есть ли такие планы у России, РИА Новости.

Ранее выдержки из интервью с Песковым в эфире телеканала CNN опубликовало агентство Bloomberg. По его данным, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Россия не будет отказываться от размещения наступательных вооружений на Украине.


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Фото: РИА Новости
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