Песков: НАТО превратился в орудие конфронтации
НАТО стал орудием конфронтации, он не голубь мира, заявил пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
Кроме того, альянс подступает к границам России.
«НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днём ближе и ближе к нашим границам», — цитирует Пескова РИА Новости.
Президент Владимир Путин, рассуждая о «красных линиях» в вопросах безопасности России, отметил, что Россию «приперли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда». Об этом российский лидер 26 декабря заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Президент подчеркнул, что отступать России некуда.
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