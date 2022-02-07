Песков рассказал, что Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции

По его словам, у глава государства нет планов участвовать в мероприятии ни очно, ни по видеосвязи.

«Ни в каких форматах», -подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что на встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона доминирующими будут темы напряжённости в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности, сообщает RT.



