Песков рассказал, что Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
По его словам, у глава государства нет планов участвовать в мероприятии ни очно, ни по видеосвязи.
«Ни в каких форматах», -подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что на встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона доминирующими будут темы напряжённости в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности, сообщает RT.
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