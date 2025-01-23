Песков рассказал, что блогер Фридман связывался с РФ по поводу интервью с Путиным
Американский блогер Лекс Фридман контактировал с российской стороной по вопросу интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью... Он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, необходимы некие условия, требующие «дополнительных разъяснений», чтобы у Владимира Путина возникла потребность дать интервью.
Ранее Фридман объявил о предстоящей поездке в Россию и намерении взять интервью у российского лидера. По словам блогера, целью беседы должно стать внесение «малого вклада в продвижение мира».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соболенко в третий раз подряд сыграет в финале Australian Open
- Правоохранители выявили сеть аптек с контрафактными лекарствами в Москве
- «Тревога вместо энергии»: Психолог о последствиях рождения ребенка после 40 лет
- Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным
- Подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери
- Экс-министр экономики РФ оценил в миллиарды долларов потери от санкций США
- Песков заявил о прочности российской экономики
- МВД РФ предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя
- Глава офиса Зеленского Ермак заявил о тяжелой ситуации на фронте
- Минобороны: Россия атаковала критические газо-энергетические объекты Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru