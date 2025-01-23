Песков рассказал, что блогер Фридман связывался с РФ по поводу интервью с Путиным

«Он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью... Он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, необходимы некие условия, требующие «дополнительных разъяснений», чтобы у Владимира Путина возникла потребность дать интервью.

Ранее Фридман объявил о предстоящей поездке в Россию и намерении взять интервью у российского лидера. По словам блогера, целью беседы должно стать внесение «малого вклада в продвижение мира».

