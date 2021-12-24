Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» покажут онлайн в канун Нового года

Ремейк мультфильма 1956 «Вовка в Тридевятом царстве» выйдет онлайн 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».

Короткометражка «Вовка и зима в Тридевятом царстве» появится в канун Нового года на мультимедийном сервисе Okko и на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма».

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По сюжету главный герой по традиции попадает в Тридевятое царство, где идет подготовка к Новому году. Вовка ссорится с Морозко и тем самым отменяет зиму. Теперь мальчику нужно все исправить до боя курантов.

В новых приключениях харизматичного и непутевого Вовку озвучил Тимур Родригез, а Морозко – Мигель. Режиссером короткометражки стал Алексей Введенский.

Впервые на телевидении мультфильм покажут 27 декабря на канале СТС Kids.

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ТЕГИ:Новый ГодСоюзмультфильм
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