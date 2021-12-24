Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» покажут онлайн в канун Нового года
Ремейк мультфильма 1956 «Вовка в Тридевятом царстве» выйдет онлайн 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».
Короткометражка «Вовка и зима в Тридевятом царстве» появится в канун Нового года на мультимедийном сервисе Okko и на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма».
По сюжету главный герой по традиции попадает в Тридевятое царство, где идет подготовка к Новому году. Вовка ссорится с Морозко и тем самым отменяет зиму. Теперь мальчику нужно все исправить до боя курантов.
В новых приключениях харизматичного и непутевого Вовку озвучил Тимур Родригез, а Морозко – Мигель. Режиссером короткометражки стал Алексей Введенский.
Впервые на телевидении мультфильм покажут 27 декабря на канале СТС Kids.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Мясников рассказал о запрещенном при простуде напитке
- РПЦ и Венгрия будут помогать преследуемым африканским христианам
- СМИ: мэр Елабуги назвал непривитых ветеранов врагами
- Хинштейн: Штраф не помешает работе Google в России
- Иск на 10 млн рублей к Деду Морозу, которого обещал защищать Путин, зарегистрирован судом
- СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко
- Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» покажут онлайн в канун Нового года
- Facebook заплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов
- Эксперт развеял популярный миф о поиске работы
- Генпрокуратура Украины предъявила обвинила главе Минтранса РФ Савельеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru