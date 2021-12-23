Путин объяснил, почему отпуск проводит с Шойгу, а не с Мишустиным
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о «любимчиках» из состава министров.
«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот – а кто в лавке останется? Кто работать будет? когда-то Михаил Владимирович уезжает. Что касается поездок в Сибирь, я делаю это с начала 2000-х годов. У меня не может быть любимчиков, такого не было никогда», - ответил президент.
Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.
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