Путин объяснил, почему отпуск проводит с Шойгу, а не с Мишустиным

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о «любимчиках» из состава министров.

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот – а кто в лавке останется? Кто работать будет? когда-то Михаил Владимирович уезжает. Что касается поездок в Сибирь, я делаю это с начала 2000-х годов. У меня не может быть любимчиков, такого не было никогда», - ответил президент.

Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.

