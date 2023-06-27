Песков: Путин в Кремле обратится к силовикам, обеспечивающим порядок во время мятежа
Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня выступит с обращением к подразделениям силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время мятежа ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, президент планирует провести отдельную встречу с некоторыми представителями Минобороны России.
Пресс-секретарь президента уверен, что события вокруг мятежа «Вагнеров» не пошатнули позиции власти. Песков отметил, что «сейчас много ультраэмоциональных истерик». Также, по его мнению, все произошедшее продемонстрировало высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг российского лидера.
Ранее Путин в своем обращении к россиянам поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru