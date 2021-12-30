Песков: Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом

Российский лидер Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности. Об этом 30 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, с точки зрения Путина, «назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров».

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинСШАРоссия
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