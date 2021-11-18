Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от COVID-19

Ранее представитель Кремля заявлял, что Путин точно пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Решение о ее сроках президент примет исходя из уровня антител.

Российский лидер сделал первую прививку от COVID-19 в конце марта и завершил вакцинацию три недели спустя. Во время «Прямой линии» в июне Путин рассказал, что вакцинировался препаратом «Спутник V».

