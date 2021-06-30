Путин сообщил, что привился «Спутником V»
Президент России Владимир Путин рассказал, что при выборе вакцины для прививки от коронавируса руководствовался примером знакомых и желанием быть дольше защищенным.
«Я исходил из того, что мне надо быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V». Тем более, что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», - сказал Путин в среду в ходе Прямой линии.
По словам президента, в феврале, когда он делал прививку, в гражданском обороте было две вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».
«Они обе хорошие, и я мог сделать (прививку – прим. НСН) любую из них. Но, как ни покажется странным, я особенно с врачами не советовался, я смотрел по своим знакомым, кто чего там делает. «Векторовская» вакцина она синтетическая, продвинутая. Но, как мне показалось по своим знакомым, действует она поменьше по времени, хотя у нее есть свои преимущества, после нее нет никаких побочных явлений, в том числе подъема температуры», - добавил Путин.
При этом глава государства отметил, что его просили не говорить о том, какой вакциной он привился, чтобы не создавать какой-то из вакцин конкурентных преимуществ.
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