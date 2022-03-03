Песков: Путин проведет совещание с членами Совета безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 3 марта Владимир Путин работает в Ново-Огарево, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в течение дня у главы государства запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будет это показано по телевизору», - отметил он.

Представитель Кремля также добавил, что в четверг президент РФ проведет ряд международных телефонных разговоров.

Ранее Песков заявил, что рост уровня поддержки в стране действий Владимира Путина очень высок.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Телефонный РазговорВладимир Путин
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