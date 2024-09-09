Действующие главы регионов побеждают во всех регионах, где прошли выборы

Речь идет о Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалинской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Челябинской, Самарской областях и в Республике Алтай, где были обработаны от 71,42 до 100% протоколов.

Аналогичная обстановка наблюдается и в регионах, где обработано менее 50% голосов. Это Астраханская, Тульская, Липецкая, Калининградская, Курская, Мурманская, Волгоградская и Вологодская области, а также в Республики Калмыкия и Башкортостан, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что опыт применения терминалом для электронного голосования стоил распространить на другие регионы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

