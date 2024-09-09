Памфилова заявила, что явка на выборы через ДЭГ в 25 регионах составила 90%

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщает RT.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала хорошую онлайн-явку тенденцией. В 25 регионах, где была доступна такая возможность, близкое соотношение ДЭГ и традиционного голосования.

Москва голосовала на своей платформе, где не требовалось предварительного заявления. Почти 3 млнизбирателей приняли участие в этом процессе.

Выборы во всех российских регионах, где они проводились, складываются в пользу временно исполняющих обязанности глав субъектов и действующих губернаторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

