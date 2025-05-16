Песков: Путин получает всю информацию из Стамбула в режиме онлайн
16 мая 202513:12
Президент РФ Владимир Путин находится на постоянной связи с российской делегацией в Стамбуле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства получает всю информацию в режиме онлайн.
«Надеемся, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время. Пока говорить нечего, надо дождаться того, как они пройдут», — заключил он.
Ранее Песков заявил, что Путин не поедет на переговоры в Стамбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru