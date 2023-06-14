Шольц заявил о тайных переговорах по гарантиям безопасности Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что западные страны ведут активные переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но не афишируют этот диалог, сообщает ТАСС.

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Гарантии безопасности Киеву следует обсуждать с точки зрения будущего, заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине. По его словам, Германия ведет диалог на эту тему уже давно.

ФРГ обсуждает гарантии безопасности Украине со странами, «которые обладают соответствующей мощью», добавил политик.

В беседе с порталом Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что Россия может пойти на некоторые уступки на переговорах с Украиной. При этом он исключил обсуждение территориальной принадлежности новых регионов РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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