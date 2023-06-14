Шольц заявил о тайных переговорах по гарантиям безопасности Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что западные страны ведут активные переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но не афишируют этот диалог, сообщает ТАСС.
Гарантии безопасности Киеву следует обсуждать с точки зрения будущего, заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине. По его словам, Германия ведет диалог на эту тему уже давно.
ФРГ обсуждает гарантии безопасности Украине со странами, «которые обладают соответствующей мощью», добавил политик.
В беседе с порталом Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что Россия может пойти на некоторые уступки на переговорах с Украиной. При этом он исключил обсуждение территориальной принадлежности новых регионов РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петергофе утонули две школьницы
- СМИ: британские истребители сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии
- Шольц заявил о тайных переговорах по гарантиям безопасности Украине
- Кабмин РФ выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО
- Swarovski полностью ушла из России
- Вучич обвинил Косово в намерении оставить сербов без продуктов
- Сальдо предложил судить Столтенберга на военном трибунале
- Балицкий: украинские ракеты Storm Shadow доставляют неприятности
- Депутат Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении
- Лавров пригрозил выходом России из зерновой сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru