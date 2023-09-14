Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин
Российский лидер Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну перчатку от скафандра, побывавшего в космосе, а также карабин отечественного производства. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что лидер Северной Кореи в ответ также подарил Путину карабин, который был создан корейскими мастерами. По словам Пескова, были и другие подарки.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин принял с благодарностью приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Запад во главе с США обеспокоен встречей Владимира Путина и Ким Чен Ына, так как никто не знает, о чем на самом деле договаривались лидеры России и КНДР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru