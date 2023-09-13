Шутки про оружие: Запад встревожен «секретной» сделкой Путина и Ким Чен Ына
Венгерский журналист Габор Штир заявил НСН, что никто на Западе не знает, о чем на самом деле договаривались лидеры России и КНДР.
Запад во главе с США обеспокоен встречей Владимира Путина и Ким Чен Ына, так как никто не знает, о чем на самом деле договаривались лидеры России и КНДР, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры, глава Северной Кореи уехал. Встреча глав государств прошла на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались и тет-а-тет. Политики обсудили стратегическое сотрудничество России и КНДР, а также ситуацию на Корейском полуострове и в Европе. Габор Штир заметил, что коллективному Западу также не нравится тот факт, что Россию не получается изолировать.
«В Европе встревоженно восприняли саму встречу, потому что никто не знает, о чем лидеры договаривались. Речь, возможно, идет о том, что Северная Корея поможет России на Украине. Этот альянс Китай-Россия-Северная Корея укрепляется, что тревожит особенно США. Они с осторожностью наблюдают и ожидают новостей. Что будет, о чем говорили, никто ничего не знает. Западному блоку не нравится, что Россию невозможно изолировать», - сказал он.
Со своей стороны, глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер рассказал НСН, что западная пресса с подачи политиков пытается свести все к шутке о том, что Россия якобы зависит от оружия из Северной Кореи.
«Европейские политики в СМИ шутили, что Россия зависит от старого оружия из Северной Кореи. На Западе считают, что это встреча нужна для согласования поставок старого советского оружия. Это то, что у нас пишут в СМИ, подается в таком формате нашему населению», - добавил он.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун говорил «Радиоточке НСН», что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях. По его словам, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США.
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