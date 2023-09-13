Шутки про оружие: Запад встревожен «секретной» сделкой Путина и Ким Чен Ына

Запад во главе с США обеспокоен встречей Владимира Путина и Ким Чен Ына, так как никто не знает, о чем на самом деле договаривались лидеры России и КНДР, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры, глава Северной Кореи уехал. Встреча глав государств прошла на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались и тет-а-тет. Политики обсудили стратегическое сотрудничество России и КНДР, а также ситуацию на Корейском полуострове и в Европе. Габор Штир заметил, что коллективному Западу также не нравится тот факт, что Россию не получается изолировать.