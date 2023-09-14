Западные СМИ испугались визита Ким Чен Ына в Россию

Они уверяют, что речь шла о военном партнерстве Пхеньяна и Москвы. Так в США боятся новых военных возможностей Северной Кореи, которые она якобы получит с помощью российских технологий. Как пишет The Washington Post, США и их союзники в Азии опасаются, что эксперты из России помогут Ким Чен Ыну обновить различные системы вооружений.

Reuters со ссылкой на британских специалистов пишет, что Ким Чен Ын приехал за космическими технологиями, чтобы вывести на околоземную орбиту свой первый спутник-шпион. В 2023 году инженеры из КНДР дважды пытались сделать это, однако безрезультатно.

По данным New York Post, Россия больше заинтересована в помощи КНДР, которая якобы хранит десятки миллионов устаревших снарядов и ракет, которые могли бы пригодиться в рамках проводимой спецоперации.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с НСН.

