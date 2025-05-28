В СБ Белоруссии заявили, что республика получит «Орешник» к концу года

Белоруссия получит российский ракетный комплекс «Орешник» к концу текущего года. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Президент Буркина-Фасо назвал «Орешник» оружием, от которого «содрогается мир»

По его словам, все необходимые вопросы уже отработаны, места для размещения «Орешника» определены.

«Пусть думают, что его в Белоруссии не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует», - заключил Вольфович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова разместить на своей территории десяток российских ракетных систем «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:БелоруссияРоссияРакетаБаллистическая Ракета

Горячие новости

Все новости

партнеры