В СБ Белоруссии заявили, что республика получит «Орешник» к концу года

По его словам, все необходимые вопросы уже отработаны, места для размещения «Орешника» определены.

«Пусть думают, что его в Белоруссии не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует», - заключил Вольфович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова разместить на своей территории десяток российских ракетных систем «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

