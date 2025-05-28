В СБ Белоруссии заявили, что республика получит «Орешник» к концу года
Белоруссия получит российский ракетный комплекс «Орешник» к концу текущего года. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
По его словам, все необходимые вопросы уже отработаны, места для размещения «Орешника» определены.
«Пусть думают, что его в Белоруссии не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует», - заключил Вольфович.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова разместить на своей территории десяток российских ракетных систем «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В СБ Белоруссии заявили, что республика получит «Орешник» к концу года
- Только 14% российских таксопарков в 2024 году вышли в плюс
- Россиянам объяснили, когда необходимо менять аккумулятор в автомобиле
- Госдума одобрила введение невозвратных тарифов в гостиницах
- Лавров: Трамп получает «просеянную через сито» информацию о конфликте на Украине
- Первый замминистра природных ресурсов Кубани задержан по статье о мошенничестве
- СМИ: ХАМАС согласилось на условия США по постоянному перемирию в Газе
- В Петербурге день эрмитажного кота отметят выставкой и мастер-классами
- Медведев: С начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч контрактников
- Рубио: США ввели визовые ограничения для иностранных чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru