Песков: Путин не приедет на похороны папы римского Франциска
Президент России Владимир Путин не собирается посещать Рим, чтобы проститься с папой римским Франциском. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Понтифик скончался 21 апреля 2025 года от инсульта, отмечает пресс-служба Ватикана. После его смерти президент России выразил соболезнования и направил телеграмму Святому Престолу. В свою очередь, президент США Дональд Трамп подтвердил, что он приедет на церемонию прощания вместе с супругой.
Похороны должны состояться в субботу, 26 апреля. Церемония начнется у собора Святого Петра, а продолжится в базилике Санта-Мария-Маджоре. С 23 апреля начнется открытое прощание с главой католической церкви.
Ранее сообщалось, что делегация РПЦ может принять участие в похоронах папы римского, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru