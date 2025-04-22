Песков: Путин не приедет на похороны папы римского Франциска

Президент России Владимир Путин не собирается посещать Рим, чтобы проститься с папой римским Франциском. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Папа Римский Франциск завещал быть похороненным в простой гробнице в Риме

Понтифик скончался 21 апреля 2025 года от инсульта, отмечает пресс-служба Ватикана. После его смерти президент России выразил соболезнования и направил телеграмму Святому Престолу. В свою очередь, президент США Дональд Трамп подтвердил, что он приедет на церемонию прощания вместе с супругой.

Похороны должны состояться в субботу, 26 апреля. Церемония начнется у собора Святого Петра, а продолжится в базилике Санта-Мария-Маджоре. С 23 апреля начнется открытое прощание с главой католической церкви.

Ранее сообщалось, что делегация РПЦ может принять участие в похоронах папы римского, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПохороныПапа Римский Франциск

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