Песков: Путин не планирует обращение к россиянам по ситуации с коронавирусом

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы улучшить напряженную эпидобстановку, пишет «Свободная пресса». Предложение зампреда правительства поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Президенту представят предложение о нерабочих днях на совещании в среду, отмечает Ura.ru.

