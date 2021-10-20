Песков: Путин не планирует обращение к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не планирует обращения к гражданам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет пока, как будет, мы сообщим», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы улучшить напряженную эпидобстановку, пишет «Свободная пресса». Предложение зампреда правительства поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Президенту представят предложение о нерабочих днях на совещании в среду, отмечает Ura.ru.
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