Песков: Путин не планирует обращение к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не планирует обращения к гражданам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мишустин поручил Голиковой доложить Путину предложения по COVID-мерам

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы улучшить напряженную эпидобстановку, пишет «Свободная пресса». Предложение зампреда правительства поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Президенту представят предложение о нерабочих днях на совещании в среду, отмечает Ura.ru.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий ПесковВладимир Путин
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