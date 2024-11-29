Песков отказался комментировать «визит» Асада в Москву на фоне обострения в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможном визите в Москву президента Сирии Башара Асада на фоне активизации боевых формирований оппозиции в стране. «Мне нечего сказать по этому вопросу», - буквально сказал Песков на соответствующую просьбу представителей СМИ подтвердить или опровергнуть этот визит.

По данным ряда сетевых изданий, Баша Асад прилетел незапланированно в российскую столицу после начала масштабного наступления антиправительственных формирований из Идлиба на крупнейший город Сирии Алеппо. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», данные оппозиционные группировки поддерживает Турция.