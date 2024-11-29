Песков отказался комментировать «визит» Асада в Москву на фоне обострения в Сирии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможном визите в Москву президента Сирии Башара Асада на фоне активизации боевых формирований оппозиции в стране. «Мне нечего сказать по этому вопросу», - буквально сказал Песков на соответствующую просьбу представителей СМИ подтвердить или опровергнуть этот визит.
По данным ряда сетевых изданий, Баша Асад прилетел незапланированно в российскую столицу после начала масштабного наступления антиправительственных формирований из Идлиба на крупнейший город Сирии Алеппо. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», данные оппозиционные группировки поддерживает Турция.
Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил 29 ноября о начале контрнаступления Сирийской арабской армии на позиции боевых формирований группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в РФ террористической организацией и запрещена). По данным телеканала, правительственные силы сумели отбить захваченный повстанцами город Эль-Бакум.
Пресс-секретарь президента России назвал посягательством на суверенитет Сирии ситуацию в Алеппо. По его словам, Москва выступает за наведение порядка в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru