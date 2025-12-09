Песков: Путин не намерен возрождать СССР
У президента России Владимира Путина нет намерения восстановить СССР. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что возрождение Советского Союза невозможно, о чём неоднократно говорил и Путин.
«И говорить об этом — это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции», - заключил представитель Кремля.
Ранее о якобы желании Путина вернуть СССР заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который призвал Европу «защищаться от этого, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин не намерен возрождать СССР
- В съемках ремейков советских фильмов не увидели творческой импотенции
- Потребление увеличилось: Чем обернулось ограничение продаж алкоголя в Вологде
- Песков: В Кремле знают о жалобах детей на блокировку Roblox
- Арктическую и Дальневосточную ипотеки расширили на вторичное жилье
- Депутат Смолин призвал государство «вложиться» в инженерное образование
- Подвох или экономия: Ювелиры заступились за «пустые» золотые украшения
- Минобороны РФ подтвердило крушение военно-транспортного самолета Ан-22
- Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ
- Без маржи: Москвичей напугали массовым закрытием ресторанов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru