Песков: Путин не намерен возрождать СССР

У президента России Владимира Путина нет намерения восстановить СССР. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин заявил, что восстановление СССР «исключено и бессмысленно»

Он отметил, что возрождение Советского Союза невозможно, о чём неоднократно говорил и Путин.

«И говорить об этом — это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции», - заключил представитель Кремля.

Ранее о якобы желании Путина вернуть СССР заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который призвал Европу «защищаться от этого, пишет «Свободная пресса».

Фото: РИА Новости
