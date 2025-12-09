Он отметил, что возрождение Советского Союза невозможно, о чём неоднократно говорил и Путин.

«И говорить об этом — это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции», - заключил представитель Кремля.

Ранее о якобы желании Путина вернуть СССР заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который призвал Европу «защищаться от этого, пишет «Свободная пресса».

