Медведев: Мирное предложение Путина по Украине носит срочный характер
Мирное предложение России по Украине, которое ранее озвучил президент РФ Владимир Путин, носит срочный характер, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
По его словам, на следующем раунде переговоров условия для Киева будут хуже. Он предостерег Киев от затягивания переговоров.
Медведев отметил, что Украина должна объявить о своем нейтральном статусе и отказаться от вступления в военные блоки.
Также Медведев заявил, что необходимо обязательно подсчитать размер ущерба от антироссийских санкций и потребовать компенсацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru