Песков: Путин и Трамп не обсуждали смену власти на Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали смену власти на Украине в результате выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Об этом речь не шла. Но отсутствие договороспособности у Киева налицо. И это не может не быть предметом озабоченности», - сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что в беседе Путина и Трампа вопросы, связанные с признанием территорий, с размещением на Украине миротворцев, прямого авиасообщения и возможного перезапуска «Северного потока - 2» не затрагивались.

Ранее Песков заявил, что Путин не отменял приказ прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТелефонный РазговорДональд ТрампВладимир Путин

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