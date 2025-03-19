Песков: Путин и Трамп не обсуждали смену власти на Украине

«Об этом речь не шла. Но отсутствие договороспособности у Киева налицо. И это не может не быть предметом озабоченности», - сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что в беседе Путина и Трампа вопросы, связанные с признанием территорий, с размещением на Украине миротворцев, прямого авиасообщения и возможного перезапуска «Северного потока - 2» не затрагивались.

Ранее Песков заявил, что Путин не отменял приказ прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины, сообщает RT.