СМИ: США обсуждают с Москвой и Берлином покупку «Северных потоков»
Американские власти ведут переговоры с Москвой и Берлином о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также прочей энергетической инфраструктуры, сообщает Correctiv.
По данным немецкого издания, это необходимо для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта вокруг Украины. Обсуждения продолжаются несколько месяцев. Также Вашингтон интересуется дочерней компанией «Роснефти» в Германии, которая владеет 54 процентами акций НПЗ в Шведте, а также долями в НПЗ Bayernoil и Miro.
Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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