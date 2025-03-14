СМИ: США обсуждают с Москвой и Берлином покупку «Северных потоков»

По данным немецкого издания, это необходимо для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта вокруг Украины. Обсуждения продолжаются несколько месяцев. Также Вашингтон интересуется дочерней компанией «Роснефти» в Германии, которая владеет 54 процентами акций НПЗ в Шведте, а также долями в НПЗ Bayernoil и Miro.

Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

