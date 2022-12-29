Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят по телефону региональные проблемы у границ двух стран

Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры в первой половине дня 30 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, открытыми будут вступительные слова лидеров.

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Глава пресс-службы Кремля уточнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по наиболее острым региональным проблемам.

«В том числе, которые ближе к России, и ближе к КНР» - добавил Песков.

Ранее в Кремле подтвердили планирование «контакта» Путина и Си Цзиньпина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковСи ЦзиньпинВладимир Путин
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