«Война ничего не решит»: Востоковед о конфликте Индии с Китаем и Пакистаном

Конфликт на границе Индии с Пакистаном и Китаем существует на протяжении многих десятилетий в замороженном виде, ситуация в ближайшее время не изменится, сказала НСН Татьяна Шаумян.

Вооруженный конфликт Индии с Китаем и Пакистаном представляется неразумным и нерациональным в обозримом будущем. Об этом НСН заявила руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

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Ранее Минобороны Индии одобрило закупку около 120 баллистических ракет «Пралай». Их планируется разместить на границах с Пакистаном и Китаем. Об этом сообщило агентство Ani со ссылкой на источники. Шаумян заявила, что данный регион является одним из самых взрывоопасных в мире.

«Здесь всегда есть риск вооруженных столкновений из-за наличия нерешенных конфликтов. Отмечу, что периодически предпринимаются попытки нормализовать отношения с Китаем, однако создавшиеся десятилетия назад проблемы надо решать», — сказала она.

При этом собеседница НСН назвала конфликт между государствами замороженным.

«Нельзя сказать, что конфликт стоит остро, ведь он существует уже в течение многих десятилетий, а именно с 1913 года, после Симлской конвенции. Решать его, по-моему, никто не собирается. Обострения конфликта возникают, когда происходит общее обострение ситуации. Не знаю, зачем этим странам сейчас воевать, это ничего не решит», — отметила востоковед.

Также Шаумян подробно рассказала о территориальных претензиях Китая, Пакистана и Индии.

«Для Индии отношения что с Пакистаном, что с Китаем довольно сложные. Иногда кажется, что Индии проще договориться с Китаем, чем с Пакистаном, поскольку Пакистан — уязвленная страна, конфликт с которой из-за Кашмира существует уже более 75 лет. Индия никогда в жизни не отдаст ни куска Кашмира, она считает его своей неотъемлемой частью. Отдельный участок Кашмира (Аксайчин) связан и с Китаем, это тоже спорная территория. Надеюсь, что ключевую роль сыграет здравый смысл. Все-таки отношения между Китаем и Индией показывают стремление стран решать разногласия мирным путем. Полагаю, существует много сдерживающих факторов. Стороны уже воевали, но это ни к чему не привело», — добавила собеседница НСН.

В заключение востоковед предположила, что конфликт между тремя странами и дальше будет оставаться в замороженном состоянии.

«Территориальные претензии останутся, проблема сама по себе не решится, но возникновение здесь в ближайшем будущем вооруженного конфликта считаю нерациональным и неразумным для всех сторон», — подытожила она.

Ранее троих индийских офицеров уволили за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана, сообщила пресс-служба Минобороны Индии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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