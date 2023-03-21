Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили мирный план Пекина по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию. Главы России и Китая в понедельник провели неформальные переговоры, которые продлились 4,5 часа.
Как сообщил представитель Кремля, лидеры двух стран «очевидно» обсуждали предложения Китая по урегулированию украинского кризиса. При этом Песков не стал давать оценку беседе Путина и Си Цзиньпина.
«Дождемся заявлений для СМИ», — призвал пресс-секретарь.
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