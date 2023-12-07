Песков: Путин и президент ОАЭ обменялись подарками
7 декабря 202301:37
Российский лидер Владимир Путин и глава ОАЭ и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обменялись подарками, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ, а в ответ получил мозаику. В Саудовской Аравии обмена подарками не было.
Самолет президента России Владимира Путина в ходе поездок в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru