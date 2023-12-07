Песков: Путин и президент ОАЭ обменялись подарками

Путин подарил картину с изображением президента ОАЭ, а в ответ получил мозаику. В Саудовской Аравии обмена подарками не было.

Самолет президента России Владимира Путина в ходе поездок в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

