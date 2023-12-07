Во Франции заявили, что Путина торжественно встретили в Эр-Рияде

Он указал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону на прошлой неделе было отказано в визите без объяснения причин. Торжественная встреча Путина состоялась вопреки утверждениям об изоляции России на международной арене.

Самолет президента России Владимира Путина в ходе поездок в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

