Во Франции заявили, что Путина торжественно встретили в Эр-Рияде

Российский президент Владимир Путин был торжественно принят в Саудовской Аравии, сообщил в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Путин прибыл с визитом в Эр-Рияд

Он указал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону на прошлой неделе было отказано в визите без объяснения причин. Торжественная встреча Путина состоялась вопреки утверждениям об изоляции России на международной арене.

Самолет президента России Владимира Путина в ходе поездок в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Саудовская АравияОАЭВладимир Путин

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