Во Франции заявили, что Путина торжественно встретили в Эр-Рияде
7 декабря 202301:02
Российский президент Владимир Путин был торжественно принят в Саудовской Аравии, сообщил в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он указал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону на прошлой неделе было отказано в визите без объяснения причин. Торжественная встреча Путина состоялась вопреки утверждениям об изоляции России на международной арене.
Самолет президента России Владимира Путина в ходе поездок в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции заявили, что Путина торжественно встретили в Эр-Рияде
- СМИ: на территорию поселка, где убили Киву, невозможно было проникнуть
- Песков рассказал, почему самолет Путина сопровождали истребители
- В университете Лас-Вегаса неизвестный открыл стрельбу
- В массовой драке на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека
- Белый дом заявил о риске столкновения ВС США и РФ после поражения Украины
- На Кубани в ДТП с автобусом и большегрузами погибли пять человек
- В России выявили 144 тысячи фишинговых сайтов
- Артем Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным
- Страны G7 призвали лишить КНДР оружия массового поражения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru