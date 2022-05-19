Лукашенко пообещал создать белорусский «Искандер»

На встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он отметил, что уже обсуждал проблему ракетостроения с президентом России Владимиром Путиным.

«Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаём. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что ракета типа «Искандер» - это «очень хорошее оружие».

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, сообщает RT.