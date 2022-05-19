Лукашенко пообещал создать белорусский «Искандер»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с помощью России республика намерена к концу 2022 года создать собственный образец ракетного комплекса «Искандер», сообщает пресс-служба белорусского лидер.
На встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он отметил, что уже обсуждал проблему ракетостроения с президентом России Владимиром Путиным.
«Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаём. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше», - подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что ракета типа «Искандер» - это «очень хорошее оружие».
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Глава «Новатэк»: Альтернативы российскому газу в Европе нет
- Путин в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности
- Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись
- Лукашенко пообещал создать белорусский «Искандер»
- Потанин заявил, что купил долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов»
- В Госдуме предложили связать Сочи и Крым морскими перевозками
- Минцифры: Rutube находится в стадии восстановления
- Стало известно, в каком случае могут арестовать активы России
- Стало известно имя покупателя российского бизнеса McDonald’s
- СМИ: США намерены ударить по российским нефтяным доходам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru