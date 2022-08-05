Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали в Сочи поставки в РФ беспилотников Bayraktar
5 августа 202221:37
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, эта тема вообще не поднималась в ходе беседы Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана.
Ранее в Сочи завершились переговоры глав России и Турции.
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5 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru