Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали в Сочи поставки в РФ беспилотников Bayraktar

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, эта тема вообще не поднималась в ходе беседы Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана.

Ранее в Сочи завершились переговоры глав России и Турции.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТурцияПесковБеспилотники
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