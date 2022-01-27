Песков: Путин и Байден сами определят необходимость нового разговора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы для продолжения диалога по теме гарантий безопасности «есть и должны быть всегда", сообщает ТАСС.

Песков: Путин ознакомился с ответами США по гарантиям безопасности

По его словам, после получения ответа США на предложения России наверняка «будут определенные контакты на рабочем уровне», а затем Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужен ли будетличный разговор.

«Это и в наших интересах, и в интересах американцев, и как бы диаметрально противоположно иногда мы ни расходились в наших взглядах, диалог нужен всегда», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США, переданном российской стороне по гарантиям безопасности, есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет позитивной реакции на главный вопрос.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПереговорыПесковБезопасностьДжо БайденВладимир Путин
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