Песков: Путин ознакомился с ответами США по гарантиям безопасности

Ответы США по гарантиям безопасности находятся у Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства уже ознакомился с ними.

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Ранее посол США в России Джон Салливан направил в МИД РФ письменный ответ от Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БезопасностьСШАВладимир ПутинДмитрий Песков
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