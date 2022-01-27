Песков: Путин ознакомился с ответами США по гарантиям безопасности
Ответы США по гарантиям безопасности находятся у Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что глава государства уже ознакомился с ними.
Ранее посол США в России Джон Салливан направил в МИД РФ письменный ответ от Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru