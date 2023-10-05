Армения через ЕСПЧ потребовала отпустить задержанных представителей Карабаха
Власти Армении потребовали освободить задержанных Азербайджаном бывших и нынешних лидеров Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС.
Представитель республики по международно-правовым вопросам обратился с этой целью в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Представитель... обратился в ЕСПЧ с целью обеспечить защиту прав всех представителей бывшего и нынешнего руководства Нагорного Карабаха с требованием... немедленно освободить их», - говорится в сообщении.
Ранее более 20 деятелей культуры, науки и образования России написали открытое письмо в поддержку бизнесмена, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru