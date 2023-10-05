Армения через ЕСПЧ потребовала отпустить задержанных представителей Карабаха

Представитель республики по международно-правовым вопросам обратился с этой целью в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Представитель... обратился в ЕСПЧ с целью обеспечить защиту прав всех представителей бывшего и нынешнего руководства Нагорного Карабаха с требованием... немедленно освободить их», - говорится в сообщении.

Ранее более 20 деятелей культуры, науки и образования России написали открытое письмо в поддержку бизнесмена, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».