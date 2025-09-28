Песков: Нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны
Нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев - отказаться от милитаристских позиций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, одна из целей заключается в том, чтобы побудить киевский режим выбрать путь мира вместо войны, а также подтолкнуть европейцев к отказу от милитаристских позиций. Работать над восстановлением двусторонних отношений между Россией и США нужно в качестве дополнительного направления, указал Песков.
Ранее Песков подтвердил готовность президента РФ Владимира Путина встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Москве, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
