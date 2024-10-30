Песков: Путин готов к контактам с премьером Словакии Фицо

Конкретных планов по контактам российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет, при этом готовность к ним сохраняется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Словакия больше не будет более помогать Украине вооружением

До этого Фицо заявил, что в случае необходимости готов «без колебаний» говорить с Владимиром Путиным. Также премьер Словакии заявил Ольге Скабеевой в рамках программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» о желании посетить Москву в День Победы, 9 мая.

Ранее Роберт Фицо сделал предположение о скором завершении конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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