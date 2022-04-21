Песков: Путин ежечасно получает доклады о ходе спецоперации на Украине

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Владимиру Путину доклад о ходе спецоперации на Украине. В ходе выступления он сообщил, что российские войска взяли под контроль Мариуполь.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина не стремится интенсифицировать процесс переговоров с Россией.