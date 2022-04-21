Песков: Путин ежечасно получает доклады о ходе спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин как главнокомандующий страны ежечасно получает доклады о ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что информацию о числе потерь могут комментировать только в Минобороны России. В связи с этим он отказался делиться ей с журналистами.
21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Владимиру Путину доклад о ходе спецоперации на Украине. В ходе выступления он сообщил, что российские войска взяли под контроль Мариуполь.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина не стремится интенсифицировать процесс переговоров с Россией.
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