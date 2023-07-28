Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине

Президент России Владимир Путин и африканские лидеры 28 июля продолжат диалог по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Песков заявил, что Россия планирует провести третий саммит с Африкой

Он отметил, что Путин даст исчерпывающие ответы. При этом, указал Песков, новых предложений по урегулированию конфликта делегации не привезли.

Ранее Financial Times сообщила, что глава ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите «Россия-Африка» для продвижения мирной инициативы, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:АфрикаРоссия

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