Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине
28 июля 202312:07
Президент России Владимир Путин и африканские лидеры 28 июля продолжат диалог по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Путин даст исчерпывающие ответы. При этом, указал Песков, новых предложений по урегулированию конфликта делегации не привезли.
Ранее Financial Times сообщила, что глава ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите «Россия-Африка» для продвижения мирной инициативы, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: Изменение призывного возраста не коснется отсрочек от армии
- СМИ: Задержана замглавы администрации Балашихи Евгения Сирота
- Путин: Россия списала странам Африки долгов на $23 млрд
- Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине
- Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
- Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
- Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина ушло за рекордные 26 млн руб.
- Обновленные вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа
- Совфед одобрил закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний
- Песков заявил, что Россия планирует провести третий саммит с Африкой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru