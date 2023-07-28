Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине

Он отметил, что Путин даст исчерпывающие ответы. При этом, указал Песков, новых предложений по урегулированию конфликта делегации не привезли.

Ранее Financial Times сообщила, что глава ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите «Россия-Африка» для продвижения мирной инициативы, сообщает «Радиоточка НСН».



