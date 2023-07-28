Песков заявил, что Россия планирует провести третий саммит с Африкой
Россия намерена провести третий саммит «Россия-Африка», однако сроки мероприятия пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
В пятницу в Санкт-Петербурге завершится второй саммит, экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».. Песков подчеркнул, что у российской стороны, «безусловно», есть планы на следующую такую встречу.
По словам представителя Кремля, проведение третьего саммита «точно не определено».
«Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита», — указал пресс-секретарь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru