Песков заявил, что Россия планирует провести третий саммит с Африкой

В пятницу в Санкт-Петербурге завершится второй саммит, экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».. Песков подчеркнул, что у российской стороны, «безусловно», есть планы на следующую такую встречу.

По словам представителя Кремля, проведение третьего саммита «точно не определено».

«Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита», — указал пресс-секретарь.

