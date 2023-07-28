Песков заявил, что Россия планирует провести третий саммит с Африкой

Россия намерена провести третий саммит «Россия-Африка», однако сроки мероприятия пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Антонов: саммит Россия - Африка вызывает у США «серьезное раздражение»

В пятницу в Санкт-Петербурге завершится второй саммит, экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».. Песков подчеркнул, что у российской стороны, «безусловно», есть планы на следующую такую встречу.

По словам представителя Кремля, проведение третьего саммита «точно не определено».

«Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита», — указал пресс-секретарь.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитАфрикаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры