Песков назвал эскалацией снятие с ракет для Украины ограничения по дальности

Если слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с передаваемого Украине оружия соответствуют действительности, то это серьёзная эскалация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что один из членов кабмина ФРГ эти заявления опровергал, однако Мерц «настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение принято».

«Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьёзная, которая.. противоречит... попыткам в сторону мирного урегулирования», - заключил представитель Кремля.

Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что позиция Германии в вопросе ограничения дальности ударов немецким оружием не изменилась, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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