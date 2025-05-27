Песков назвал эскалацией снятие с ракет для Украины ограничения по дальности
Если слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с передаваемого Украине оружия соответствуют действительности, то это серьёзная эскалация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что один из членов кабмина ФРГ эти заявления опровергал, однако Мерц «настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение принято».
«Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьёзная, которая.. противоречит... попыткам в сторону мирного урегулирования», - заключил представитель Кремля.
Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что позиция Германии в вопросе ограничения дальности ударов немецким оружием не изменилась, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист рассказал, почему в Белоруссии закончился картофель
- В Белгородском селе мирный житель пострадал в результате детонации дрона
- Российская нейросеть GigaChat сдала вступительный экзамен в Гнесинку
- Госдума поддержала наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
- СМИ: Киркорова могут выписать из больницы через пару недель
- Песков назвал эскалацией снятие с ракет для Украины ограничения по дальности
- В Госдуме пообещали рекордный рост тарифов ЖКХ для москвичей с 1 июля
- СМИ: Трамп может снять ограничения с Украины на ведение боевых действий
- Москве пообещали «метель из тополиного пуха» в ближайшие дни
- Даниил Медведев в первом круге вылетел с «Ролан Гаррос — 2025»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru