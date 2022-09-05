По его словам, в Кремле исходят из того, что главы Чечни продолжает руководить республикой. «Если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. Поэтому мы исходим из того, что он продолжает руководить Чеченской республикой», – сказал пресс-секретарь.

Напомним, Кадыров заявил, что начал думать о том, чтобы оставить пост руководителя субъекта, который занимает уже 15 лет.

