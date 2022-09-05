Песков прокомментировал заявление Кадырова об отставке
В Кремле видели сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о его возможной отставке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, в Кремле исходят из того, что главы Чечни продолжает руководить республикой. «Если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. Поэтому мы исходим из того, что он продолжает руководить Чеченской республикой», – сказал пресс-секретарь.
Напомним, Кадыров заявил, что начал думать о том, чтобы оставить пост руководителя субъекта, который занимает уже 15 лет.
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