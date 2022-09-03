Кадыров задумался об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что начал думать о том, чтобы оставить пост руководителя субъекта, который занимает уже 15 лет. Об этом он сказал в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«Сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Уже 15 лет как я руковожу республикой. <...> Думаю, что мое время пришло, пока меня не выгнали. <...> Мы об этом уже начали думать», - заявил Кадыров.
В подписи к ролику также отмечается, что он «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».
Ранее во время встречи с командирами силовых подразделений ЧР глава Чечни заявил, что всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы, написал он в Telegram.
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